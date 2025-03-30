شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك فى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجدت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى مطار القاهرة الدولي، استعداداً للتوجه إلى جنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد على رأس البعثة أحمد سيد زيزو، وعمر جابر، وناصر ماهر، وصلاح مصدق، ومحمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الونش، ومحمود جهاد، ومحمد حمدي.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة تقريباً يتخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.



زيزو



صلاح مصدق



عمر جابر



محمد حمدي



محمد صبحي



محمد عواد



محمود جهاد