شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجيش الملكى تصل القاهرة اليوم لمواجهة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 02:00 ص

تصل القاهرة فى السابعة مساء اليوم، الأحد، بعثة الفريق الكروي بنادي الجيش الملكي المغربي استعداداً لمواجهة بيراميدز فى ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي مرانه الوحيد باستاد الدفاع الجوي غداً الإثنين 31 مارس الجاري في التاسعة مساءً، وهو نفس توقيت المباراة أمام بيراميدز.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة الذهاب لتقام يوم 1 أبريل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فيما تُجرى مواجهة الإياب يوم 8 أبريل في مدينة مكناس المغربية.