شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الملكى يخوض تدريبه على ملعب الدفاع الجوى يوم الإثنين قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الجيش الملكي المغربي تدريبه الأساسي على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء يوم الإثنين، استعداداً لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا.

وقد تقرر أن يعقد بيراميدز مؤتمرا صحفيا بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي في السادسة والنصف مساء يوم الإثنين، على أن يعقد الجيش الملكي مؤتمرا صحفيا فى السابعة مساء، ويخوض بيراميدز مرانه في الثامنة مساء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ويخوض الفريق المغربي التدريب في التاسعة مساء على استاد الدفاع.

وتصل فى الساعة السابعة مساء اليوم، الأحد، بعثة فريق الكرة بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف في وقت سابق، أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 1 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم 8 أبريل.