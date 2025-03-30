شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.