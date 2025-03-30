اخبار الرياضه

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للهلال السوداني فى دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للهلال السوداني فى دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للهلال السوداني فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الأحد، 30 مارس 2025 01:30 ص
يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر معسكراً مغلقاً اليوم،  الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني ، المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

 

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

 

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements