شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى جنوب أفريقيا اليوم لمواجهة ستيلينبوش فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء السفر فجر اليوم، الأحد، مبكراً قبل أيام من اللقاء المنتظر من أجل منح اللاعبين فرصة للاعتياد على الأجواء والطقس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كلف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى جنوب أفريقيا، وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وبطل جنوب أفريقيا في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.