شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد برنامج تأهيلى لشيكابالا بعد الاستبعاد من رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا لمحمود عبد الرازق شيكابالا، فى ظل معاناة اللاعب من كدمة فى الركبة تعرض لها خلال مواجهة بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامج تأهيل لشيكابالا من أجل اتباعه، فى ظل غيابه عن رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش فى الكونفدرالية الأفريقية، نظرا لعدم إمكانية مشاركته مع الفريق في الوقت الحالي.

ولم يتم إصدار تأشيرة لسفر محمود عبد الرازق شيكابالا إلى جنوب أفريقيا، في ظل الإصابة التى يعانى منها بكدمة فى الركبة، والتي منعته من المشاركة فى مباراة سيراميكا بالكأس، كما لم يتم إصدار تأشيرة لباقى مصابى الفريق، مثل أحمد حمدى وحمزة المثلوثى.

وتطير بعثة نادى الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، وقرر مسئولو القلعة البيضاء السفر فى هذا التوقيت من أجل منح اللاعبين فرصة للتعود على الأجواء والطقس.