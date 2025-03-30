شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على المنصورة وديا بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق غزل المحلة على ضيفه المنصورة بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد غزل المحلة، ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.



جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق خالد الأخميمي في الدقيقة 20 من شوط المباراة الأول، وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بأداء جيد خلال المباراة.

بدأ فريق غزل المحلة المباراة بالتشكيل التالي:



عامر محمد عامر، عمرو الجزار، أحمد ياسين، محمد جابر، يحيى زكريا ، موري توريه، أحمد فوزي، خالد الإخميمي، محمد أشرف، عماد ميهوب، محمد حمدي زكي.

ويواصل فريق غزل المحلة استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز.