شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض حسام الزناتى لتولى منصب مدير التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاوض مسئولو نادي الزمالك مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، من أجل تولي منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء ضمن خطة مجلس الإدارة لإعادة هيكلة إدارة قطاع الكرة بالكامل.

وعرض الزمالك على حسام الزناتى تولي منصب مدير التعاقد بالنادي، وينتظر الزمالك رد الزناتي لتحديد موقفه النهائي وفقا للعرض المقدم والذي تحدد خلاله مهام عمله وكافة اختصاصاته في حالة توليه المهمة.

فى سياق آخر، يدرس مسئولو نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في لجنة الانضباط باتحاد الكرة كونه عنصرًا من عناصر اللعبة بسبب قيامه بالتوجيه المباشر ضد نادي الزمالك وتحريض أحد لاعبيه عليه بعدم التجديد والانتقال لنادي منافس.

وقال حسام في البرنامج التلفزيوني إنه يُفضّل انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي، قبل أن يصدر المدير الفني للمنتخب الوطني بياناً عبر صفحته على السوشيال ميديا، أكد فيه أن هذه التصريحات تم اقتطاعها، موضحاً أنه لم يقصد المُطالبة بانتقال زيزو للأهلي.

وتسود حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولي الزمالك، مما قام به حسام حسن في أحد برامج المقالب، وستطالب إدارة الزمالك من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة التدخل خصوصا أنه أمر غير مقبول، وذلك للحفاظ على حقوق نادي الزمالك.

وترى إدارة الزمالك أن توقيت التصريح الذي أدلي به حسام حسن غير مناسب على الإطلاق وسيؤثر على الفترة المقبلة.