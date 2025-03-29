شكرا لقرائتكم خبر عن أقسم بالله لو معاك 0%.. أحمد حجازى يرد على تصريحات حسام حسن بـ "ستورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد حجازي، مدافع فريق نيوم السعودي، صورة لقميصه مع منتخب مصر ليرد على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بشأن احتمالية انضمامه للمنتخب مرة أخرى.

ونشر أحمد حجازي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لـ قميصه بمنتخب مصر، مكتوبًا عليه رقم 100، في إشارة إلى خوضه 100 مباراة دولية مع الفراعنة، وعلق عليها "أقسم بالله لو معاك 0%".

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: "كل لاعب يمتلك فرصة الانضمام لمنتخب مصر، وهناك لاعبون فرصتهم قليلة، يعني مثلا أحمد حجازي نسبته 1%، وإمام عاشور عندما ترضى عنه وعن أدائه وسلوكياته سينضم بنسبة 90 %".

وانضم حجازي إلى منتخب مصر في شهر مارس من العام الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يبتعد تمامًا عن حساباته.

وانتقل المدافع المصري إلى صفوف نادى نيوم الصاعد حديثاً لدوري أندية الدرجة الأولى السعودى، بعد خروجه من حسابات ناديه اتحاد جدة فى الموسم الجديد، حيث وقع حجازى على عقد لمدة عامين.