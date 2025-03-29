شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا التي تُعد واحدة من المحطات الصعبة فى مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

من ناحية أخرى، طرح مسئولو الأهلي فكرة استعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق والمحترف حالياً فى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل محاولات شراء اللاعب نهائياً، حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء فى الاستعانة باللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

وجدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم حيث يرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لأخر ، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.