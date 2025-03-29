شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد محمد السيد من رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على استبعاد محمد السيد من رحلة السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش. وكشف مصدر بنادي الزمالك أن استبعاد اللاعب يعود لرؤية فنية للجهاز الفني، وليس بسبب أزمته الأخيرة الخاصة بتجديد تعاقده.

وتطير بعثة نادى الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر غد، الأحد، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد كيب تاون،حيث قرر مسئولو القلعة البيضاء السفر في هذا التوقيت من أجل منح اللاعبين فرصة للتعود على الأجواء والطقس.

وتسود حالة من الخلاف بين لجنة التخطيط بنادى الزمالك واللاعب الصاعد محمد السيد، بسبب ملف تجديد عقده، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائى حتى آلان بشأن إنهاء هذا الملف وإسدال الستار عليه.

وتتمسك لجنة التخطيط بنادى الزمالك بتجديد عقد محمد السيد وتعديله، خاصة أنه من العناصر الشابة والواعدة فى الفريق، ولكن اللاعب ما زال يتهرب من الجلسة التى طلب النادى عقدها معه لحسم الملف والانتهاء منه.

ويرغب محمد السيد فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وهذا السبب الرئيسي فى تعطل ملف المفاوضات مع لجنة التخطيط بنادى الزمالك حيث يتحجج اللاعب فى الفترة الحالية بأن والده هو الذى سيقود المفاوضات بالنيابة عنه.

وكان مجلس الزمالك قد وافق على خوض اللاعب محمد السيد فترة معايشة في إنجلترا مع نادى نوتينجهام فورست، إلا أنه تعرض للإصابة قبل السفر بمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا، أوقفت السفر.