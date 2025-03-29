شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تقديم شكوى للجنة الانضباط ضد حسام حسن بسبب زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في لجنة الانضباط باتحاد الكرة كونه عنصرًا من عناصر اللعبة بسبب قيامه بالتوجيه المباشر ضد نادي الزمالك وتحريض احد لاعبيه عليه بعدم التجديد والانتقال لنادي منافس.

وقال حسام في البرنامج التلفزيوني أنه يُفضّل إنتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي، قبل أن يصدر المدير الفني للمنتخب الوطني بياناً عبر صفحته على السويشيال ميديا ، أكد فيه أن هذه التصريحات تم إقتطاعها موضحاً أنه لم يقصد المُطالبة بإنتقال زيزو للأهلي.

وتسود حالة من الاستياء الشديد لدى مسؤولي الزمالك مما قام به حسام حسن في احدي برامج المقالب، وستطالب إدارة الزمالك من هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة التدخل خصوصا انه امر غير مقبول وذلك للحفاظ على حقوق نادي الزمالك.

وتري إدارة الزمالك ان توقيت التصريح الذي ادلي به حسام حسن غير مناسب على الاطلاق وسيؤثر على الفترة المقبلة .