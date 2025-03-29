شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصدر بيانًا بشأن تصريحاته حول مفاوضات زيزو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أصدر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بيانًا بشأن التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات الماضية لبرنامج رامز جلال، بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ على حد قوله.

وقال حسام حسن في بيانه: إن هناك اقتطاعًا كبيرًا في برنامج رامز جلال، حيث تم اقتطاع العديد من التصريحات وعدم إذاعتها بشكل كامل، ما تسبب في لبث بشأن في بعض المواضيع ومنها تصريحه بانتقال زيزو للأهلي"

وأكد حسام حسن في الحلقة أن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنيًا ويكون إضافة ليكون رد حسام حسن إنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيدًا له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاته.

ويؤكد حسام حسن الوقوف علي مسافة واحدة من جميع الأندية وأنه يحترم الأهلي والزمالك وجماهيرهم العريقة.

وأعلن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة عن أي سوء فهم غير مقصود، حيث إنه يكن كل احترام لنادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاتها.