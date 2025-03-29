شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

مباراة الزمالك وستيلينبوش تقام فى الثالثة عصرالأربعاء المقبل باستاد كيب تاون فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يطير إلى جنوب أفريقيا

وتطير بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر يوم 30 مارس الجاري استعداداً لخوض المباراة.

موعد مباراة العودة

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.