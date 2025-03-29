شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب والمونديال.. أحمد الكاس يطارد هدفين مع الفراعنة الصغار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل المنتخب الوطني تحت 17 سنة مشواره فى نهائيات النسخة رقم 15 لكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل، بمواجهة نظيره الجنوب أفريقي مساء الإثنين على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

أشبال المدرب أحمد الكاس يخوضون ثاني مواجهة لهم فى البطولة أمام منتخب بوركينا فاسو مساء الخميس، وبعدها يختتمون لقاءات مرحلة المجموعات أمام المنتخب الكاميروني في السادس من أبريل المقبل.

تأهل مستحق

غاب "الفراعنة" الصغار عن النهائيات منذ الظهور الثالث لهم في النسخة التاسعة في رواندا 2011 ’ لكنهم تمكنوا من حجز مقعدهم في النسخة الخامسة عشرة بعد أن تصدروا تصفيات شمال أفريقيا (أوناف) التي استضافتها مدينة المحمدية المغربية خلال نوفمبر العام الماضي ’ بعن أن حصدوا 9 نقاط منحتهم المركز الأول بفارق نقطة عن المنتخب المغربي الذي تأهل هو الآخر ثم لحق بهما منتخب تونس بعد قرار (كاف) بزيادة عدد المنتخبات من 12 إلى 16.

ورغم صدمة البداية بالخسارة أمام "أشبال أطلس" في الجولة الافتتاحية (1 – 5) ’ انتفض زملاء القائد بلال عطية وتمكنوا من التفوق على منتخب الجزائر (2 – 1) في اللقاء الثاني ثم قلبوا تأخرهم أمام المنتخب التونسي لفوز (3 – 2) في المواجهة الثالثة وكان مسك الختام الفوز العريض على منتخب ليبيا (7 – 1) في ختام مشوارهم بالتصفيات.

جيل واعد

الجيل الحالي لمنتخب مصر تحت 17 سنة خاض التصفيات الأفريقية أمام منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا بدون أي محترف ’ لكنه حقق المطلوب وتأهل للنهائيات في صدارة هذه المنتخبات التي يضم بعضها قوام كامل من العناصر التي تنشط في أندية أوروبية بفضل عدد من العناصر المتميزة التي قدمت أوراق اعتمادها وعلى رأسها الحارس عمر عبد العزيز ونور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومحمد حمد والقائد بلال عطية هداف المنتخب في التصفيات بالإضافة لـ أنس رشدي وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم الذي حصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الموسم الحالي ثم قرر الجهاز الفني تدعيم صفوف المنتخب بالثنائي المحترف محمود شاكر مهاجم برفير شيلي الإيطالي ويوسف وجيه مهاجم اس سي براجا البرتغالي.

طموح "الكاس"

رغم تألقه كلاعب في صفوف الأولمبي والاتحاد السكندريين وبينهما الزمالك وتسجيله لأكثر من 100 هدف في بطولة الدوري دخل بها قائمة تضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة عام 1948 ’ وما قدمه كذلك مع منتخب مصر وإحرازه 25 هدفاً خلال 112 مباراة دولية خلال الفترة من 1987 وحتى 1997 ’ وكان واحداً من أبرز نجوم المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا ’ لم يحقق أحمد عبد العزيز الشهير بـ "الكاس" طموحه كمدير فني واقتصرت مسيرته مع بعض الأندية في دوري القسم الثاني أو كمدرب مساعد في ناديا طلائع الجيش والمصري بالدوري الممتاز ’ إلا أنه استثمر تسلمه قيادة منتخب مصر للناشئين في أكتوبر 2023 وحقق طفرة واضحة في مرحلة سنية عانت من تراجع النتائج بشكل كبير في السنوات الماضية ’ وتمكن من تحقيق لقب شمال أفريقيا بالجزائر في أبريل 2024 ’ ثم أعاد منتخب مصر للنهائيات الأفريقية بعد غياب 14 عاماً رغم استبعاد القوام الرئيسي للفريق قبل السفر للمغرب في نوفمبر الماضي بسبب مخالفات في أعمار اللاعبين، ويأمل في الذهاب بعيداً في النهائيات الأفريقية أو حجز أحد المقاعد العشرة المخصصة لـ "قارة المواهب" في مونديال قطر نهاية هذه السنة لتكون المرة الثالثة بعد أن سبقه الراحلين طه بصري في كندا 1987 ومحمد علي في مصر 1997.

لقب وحيد

بخلاف منتخب مصر الأول الذي يتربع على رأس أكثر منتخبات القارة تتويجاَ بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب خلال 26 مشاركة له في البطولة ’ أو منتخب الشباب الذي توج باللقب 4 مرات أعوام 1981 ’ 1991 ’ 2003 و2013 ’ لم تحقق منتخبات الناشئين ما يليق بتاريخ وحاضر الكرة المصرية في بطولات أفريقيا تحت 17 عاماً وكان حضورها خجولاً على مستوى الكم والكيف.



في النسخة الثانية للبطولة التي أقيمت في ضيافة بوتسوانا عام 1997 تمكن منتخب مصر من التتويج باللقب بكل جدارة تحت قيادة المدير الفني الراحل محمد علي ومساعده وقتها شوفي غريب ’ بعد أن تربع في صدارة المجموعة الأولى بانتصارين على منتخبي بوتسوانا وكوت ديفوار (2 – 0) وتعادل مع مالي (0 – 0) ’ وفي نصف النهائي كان التفوق على منتخب إثيوبيا (1 – 0) ثم مالي في المباراة النهائية بنفس النتيجة.

النجاح لم يستمر على نفس الوتيرة في الظهور الثاني خلال نسخة 2003 في إسواتيني (سوازيلاند وقتها) حيث تصدرت مصر المجموعة الأولى أيضاً بنفس السيناريو ’ فوزين على إسواتيني وغينيا (1 – 0) وتعادل مع سيراليون (0 – 0) ’ لكنها خسرت أمام الكاميرون في نصف النهائي (1 – 2) ونيجيريا في مباراة المركز الثالث (1 – 3) وأخفقت في التأهل لكأس العالم التي أقيمت في فنلندا في نفس السنة.

في الظهور الثالث بالنسخة التاسعة في رواندا 2011 ’ تواصل التراجع وودع منتخب مصر من مرحلة المجموعات بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الأولى بفوز وحيد على السنغال (2 – 1) في الجولة الافتتاحية ثم خسارتين أمام رواندا (0 – 1) وبوركينافاسو (0 – 4) في الجولتين الثانية والثالثة.

منتخب مصر للناشئين خاض 12 مباراة طوال تاريخه في النهائيات الأفريقية حقق خالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر أربعة وسجل 12 هدفاً مقابل 11 هدفاً في شباكه.