شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم يستعدون لتوديع الأهلي فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يعيش النادي الأهلي فترة من التحولات مع اقتراب نهاية الموسم، حيث تثار التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الفريق الذين ربما يكونون فى طريقهم لمغادرة القلعة الحمراء، ومن بين هؤلاء اللاعبين البارزين علي معلول، وعمرو السولية، وأكرم توفيق. في هذا التقرير، نسلط الضوء على وضع كل لاعب وأسباب رحيله المحتمل وتأثير ذلك على الفريق.

علي معلول.. القائد التونسي يقترب من نهاية رحلته مع الأهلي

يعتبر علي معلول أحد أهم اللاعبين في تاريخ الأهلي خلال العقد الأخير، حيث كان الظهير الأيسر التونسي ركيزة أساسية فى تشكيل الفريق منذ انضمامه عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي. لعب معلول دورًا حاسمًا في تتويج الأهلي بعدد من البطولات المحلية والقارية، وساهم بأهداف وصناعات حاسمة في المباريات الكبرى.

سبب الرحيل المحتمل لمعلول هو التقدم في السن - 34 عامًا - ما يجعل مسألة استمراره بنفس المستوى التنافسي مع الأهلي محل نقاش، وينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تجديد رسمي، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ومن المتوقع أن يترك معلول فراغًا كبيرًا في مركز الظهير الأيسر، حيث لم يجد الأهلي حتى الآن بديلاً بنفس الكفاءة، من المتوقع أن يبحث النادى عن صفقة جديدة أو يعتمد على أحد اللاعبين الشباب لتعويض رحيله.

عمرو السولية.. نهاية مشوار أحد قادة خط الوسط

يعد عمرو السولية من الركائز الأساسية في وسط ملعب الأهلي منذ انضمامه عام 2016 قادمًا من الشعب الإماراتي، ويتميز بقدراته الدفاعية والهجومية، وساهم في تحقيق العديد من البطولات، منها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

ومن المتوقع أن يرحل السولية بسبب تراجع دوره مع الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أصبح لا يشارك بشكل أساسي في جميع المباريات بسبب تكرار الإصابات وتقدم عمره (34 عامًا)، وينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم، وتجديده قد يكون صعبًا بسبب رغبة النادي في تجديد الدماء، وقد يفقد الأهلي خبرة لاعب مخضرم في خط الوسط، لكن الإدارة بدأت تجهيز بدائل مثل مروان عطية، إمام عاشور، وكريم نيدفيد لسد الفراغ.

أكرم توفيق.. رحيل مفاجئ بسبب المطالب المالية؟

يعد أكرم توفيق من أفضل لاعبي الوسط المدافع في مصر، كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن. قدم مستويات رائعة مع الأهلي ومنتخب مصر، ولكنه عانى من إصابات قوية أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، وتعد أزمة تجديد العقد سبب نهاية العلاقة بين الطرفين، خاصة بعد توقيع اللاعب لنادي الشمال القطري بشكل رسمي، حيث اختلف مع الإجارة الحمراء وطالب برفع راتبه السنوي إلى 30 مليون جنيه، في حين أن عرض الأهلي لم يتجاوز 18 مليون جنيه، ما أدى إلى تعثر المفاوضات.

ومن المتوقع أن يفقد الأهلي لاعبًا قويًا في مركز الظهير الأيمن ووسط الملعب، مما سيجبر الإدارة على البحث عن بديل مناسب، سواء محليًا أو من خلال الصفقات الأجنبية.