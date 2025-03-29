شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدرس ستيلينبوش بالفيديو قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

طالب البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك ، الجهاز المعاون له بتجهيز فيديوهات مسجلة لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع ستيلينبوش فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون.

ويسعى بيسيرو لدراسة فريق ستيلينبش للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، والخطة التى سيتبعها خلال المباراة لضمان تحقيق الفوز على الفريق الجنوب أفريقى.

وتطير بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر الأحد برئاسة محمد طارق عضو مجلس إدارة النادى، حيث قرر مسئولو القلعة البيضاء السفر في هذا التوقيت من أجل منح اللاعبين فرصة للاعتياد على الأجواء والطقس

وغادرعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق إلى جنوب أفريقيا فجراليوم؛ للاطمئنان على الترتيبات والاستعدادات بإقامة البعثة وفندق الإقامة، وملاعب التدريب هناك.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بالتغلب على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة، وسجل هدف التقدم للزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكأس.



