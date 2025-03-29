شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية على لقب دورى كرة السلة "رجال".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة وتنتهى منافسات الدور الأول من دورى سوبر السلة رجال، حيث تختتم منافسات هذا الدور 20 أبريل المقبل، على أن يتحدد موعد الأدوار النهائية من جانب لجنة مسابقات الاتحاد.

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى السلة برصيد 24 نقطة، يليه الاتحاد السكندري برصيد 23 نقطة، ويأتي الزمالك فى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وجاءت صدارة الأهلى بعد أيام قليلة من تصدرالزمالك الذى كان يعتلى صدارة الترتيب، إلا أنه فرط فى القمة، بعد الخسارة أمام الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين الإثنين الماضى، ثم الخسارة أمام الاتحاد السكندري أمس 102 -88، بينما حقق الأهلي فوزا مستحقا على سبورتنج 71-67 .

وأصبحت المنافسة فى دورى السلة ثلاثية بين الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، واشتغلت المنافسة بين الثلاثى في ظل تألق كل منهم، وتقارب المستوى بين الفرق التى ترغب كل منها فى حصد اللقب هذا الموسم.

وتبقى مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى ختام الدوري الأول محور تحديد متصدر دوري السلة فى الدور الأول من سوبر السلة.

ويرجع تقارب المستوى بين الأهلى والزمالك والاتحاد إلى المستوى الفني كل من مدرب الفرق، حيث يتولى تدريب الأهلى الإسبانى أوجستى بوش، والاتحاد السكندرى أحمد عمر الذى استطاع أن يتغلب على الأهلى والزمالك في أكثر من مباراة بمختلف بطولات السلة، وفى الزمالك تم التعاقد مؤخرا مع الإسبانى كورو سيجورا، صاحب الخبرات الكبيرة.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباريات الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، والتي كان مقررا لها غدا الأحد، إلى يوم 5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والأهلى يوم 20 أبريل نظرا لمشاركة الاتحاد تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تقام بالمغرب، بينما تقام باقى المباريات يوم 5 أبريل، حيث يلتقى سبورتنج مع هيوبوليس، و الاتصالات مع الزمالك ، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الجزيرة.