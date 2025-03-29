شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إشراك لاعبه محمد هانى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة الهلال السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بعد مفاضلة مع زميله عمر كمال عبد الواحد.

ويرغب كولر فى الاستعانة بخبرات محمد هانى فى التوازن بين الدفاع والهجوم خلال مباراة بطل السودان المرتقبة، لتحقيق فوز يعزز فرص الأهلى فى بلوغ نصف النهائى الأفريقى.

ويستعد الأهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.