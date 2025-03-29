شكرا لقرائتكم خبر عن سجل أبطال أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة قبل مشاركة مصر فى نسخة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إنشاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة عاما 1985، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إطلاق تصفيات قارية بنظام خروج المغلوب لتحديد المنتخبات المتأهلة.

لكن فى عام 1995، تحولت المنافسة إلى بطولة قارية رسمية تُقام فى دولة مضيفة، تحت اسم بطولة أفريقيا تحت 17 سنة.

وفى 6 أغسطس 2015، قررت اللجنة التنفيذية للكاف تغيير اسمها إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، بينما حصلت شركة توتال إنرجيز على حقوق رعاية البطولة منذ عام 2016 ولمدة 8 سنوات.

9 أبطال.. ومصر تتطلع للعودة إلى منصة التتويجشهدت البطولة تتويج 9 منتخبات مختلفة بلقبها منذ انطلاقها، وجاء سجل الأبطال كالتالي:

غانا – بطولتان (1995، 1999)

نيجيريا – بطولتان (2001، 2007)

مالي – بطولتان (2015، 2017)

الكاميرون – بطولتان (2003، 2019)

غامبيا – بطولتان (2005، 2009)

بوركينا فاسو – بطولة واحدة (2011)

ساحل العاج – بطولة واحدة (2013)

مصر – بطولة واحدة (1997)

السنغال – بطولة واحدة (2023)





مصر تسعى للعودة إلى القمة في نسخة 2025مع اقتراب نسخة 2025، يطمح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة المدرب أحمد الكاس، إلى إعادة أمجاد عام 1997، عندما حقق اللقب الوحيد في تاريخه. وبعد غياب طويل عن المنافسات، يدخل المنتخب البطولة بطموحات كبيرة لاستعادة الهيبة القارية والمنافسة على اللقب الثاني.

هل يتمكن "الفراعنة الصغار" من نقش اسمهم مرة أخرى في قائمة الأبطال؟ الإجابة ستأتي مع انطلاق البطولة!

وقرر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، السفر للمغرب فجر الأربعاء الماضى استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.