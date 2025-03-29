شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 29 هدفاً تزين تاريخ الراحل ميمي الشربيني مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفى الرياضة المصرية التى تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لأسطورة التعليق الرياضي الراحل "ميمي الشربيني"، نجم النادي الأهلي السابق، والذي ودع عالمنا يناير الماضي، تاركاً تاريخاً حافلاً بالإنجازات.

ولد الشربينى عام 1938 بالمنصورة، وبدأ ممارسة الكرة فى النادى المصرى عام 1953، وانتقل للأهلى عندما اكتشفه عبده البقال كشاف القلعة الحمراء فى إحدى المباريات لكلية التجارة جامعة القاهرة، وأعجب بمهارة اللاعب ميمى الشربينى، والذى كان لاعبا فى فريق المصرى القاهرى، فقام البقال باختباره فى مباراة ودية، وأخطر أمين شعير سكرتير الكرة وقتها بالأهلى برغبته فى ضم اللاعب، إلا أن شعير طلب التمهل حتى يتم تجهيز المقابل المادى الذى سيتم سداده للنادى الذى يلعب له الشربينى للحصول على الاستغناء الخاص به، لكن تدخل الزمالك فى الصفقة خلال فترة تجهيز الأهلى للمقابل المادى للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

وقتها توجه البقال مع شعير إلى منزل اللاعب فوجدا رجال الزمالك أسفل العمارة ينتظرون الشربينى لاصطحابه إلى نادى الزمالك، لجأ البقال إلى خدعة حيث دخل غرفة اللاعب فى المنزل وقام بتهريبه حيث أخذ ملابس زوجة حارس العقار، وجعل الشربينى يرتديها وهى عبارة عن ملاية لف وبرقع ومنديل وشبشب عال ومعه سبت الخضار فى يده، ونزل إلى الشارع وركبا سيارة أجرة وتم إخفاء الشربينى عند شطارة لاعب الأهلى السابق، حتى تم الحصول على الاستغناء الخاص بالشربينى وتوقيعه للأهلى.

حقق الشربينى مع الأهلى عدة بطولات منها بطولة الدورى 4 مواسم، وكأس مصر 3 مرات، وعلى مستوى المنتخب حقق بطولة أفريقيا عام 1959.

وسجل النجم الراحل ميمي الشربيني 29 هدفًا مع الأهلي، بواقع 20 في الدور، 6 كأس مصر، 2 في دوري القاهرة، وهدفاً فى البطولة العربية.

اعتزل الشربيني اللعب عام 1970 واتجه الى التدريب، حيث تولى تدريب منتخب الإمارات عام 1975، وفريق غزل دمياط، ثم اتجه للتعليق على المباريات قبل أن يودع عالمنا في يناير الماضي.