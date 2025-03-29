شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الجولة الرابعة لكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر 2024-2025 الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة فى كأس عاصمة مصر



بتروجيت ضد الجونة - الساعة 5 مساءً - 1 أبريل

زد ضد البنك الأهلى- الساعة 5 مساءً - 1 أبريل

المصري ضد سيراميكا - الساعة 8 مساءً - 2 أبريل

مواعيد مباريات الجولة الخامسة فى كأس عاصمة مصر



الأهلي ضد فاركو - الساعة 5 مساءً - 22 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 5 مساءً - 22 أبريل

حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 8 مساءً - 22 أبريل

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري الساعة 8 مساءً - 22 أبريل

سموحة ضد الزمالك- الساعة 5 مساءً - 23 أبريل

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - 23 أبريل

زد ضد سيراميكا - الساعة 8 مساءً - 23 أبريل

غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي - الساعة 8 مساءً - 23 أبريل

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى؛ 10 ملايين للبطل، و4 ملايين للوصيف، و2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات بطولة كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.