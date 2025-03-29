شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجولة الختامية من دورى سوبر كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباريات الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، والتي كان مقررا لها غدا الأحد، إلى يوم 5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والأهلى يوم 20 أبريل نظرا لمشاركة الاتحاد تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تقام بالمغرب، بينما تقام باقى المباريات يوم 5 أبريل، حيث يلتقى سبورتنج مع هيوبوليس، و الاتصالات مع الزمالك ، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الجزيرة.

ويشارك الاتحاد السكندري بتصفيات بطولة افريقيا للأندية في الفترة من 5 إلى 13 ابريل ، وتطير بعثة الفريق للمغرب يوم الثلاثاء.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب فرق دورى السلة، برصيد 24 نقطة ، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 23 نقطة، ثم الزمالك بنفس رصيد الاتحاد.