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تأجيل الجولة الختامية من دورى سوبر كرة السلة "رجال"

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تأجيل الجولة الختامية من دورى سوبر كرة السلة "رجال"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 29 مارس 2025 01:31 م

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباريات الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، والتي كان مقررا لها غدا الأحد، إلى يوم 5 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والأهلى يوم 20 أبريل نظرا لمشاركة الاتحاد تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تقام بالمغرب، بينما تقام باقى المباريات يوم 5 أبريل، حيث يلتقى سبورتنج مع هيوبوليس، و الاتصالات مع الزمالك ، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الجزيرة.

ويشارك الاتحاد السكندري بتصفيات بطولة افريقيا للأندية في الفترة من 5 إلى 13 ابريل ، وتطير بعثة الفريق للمغرب يوم الثلاثاء.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب فرق دورى السلة، برصيد 24 نقطة ، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 23 نقطة، ثم الزمالك بنفس رصيد الاتحاد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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