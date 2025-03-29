شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجولة الختامية من دورى سوبر كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 29 مارس 2025 01:31 م
قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تأجيل مباريات الجولة الختامية من الدور الأول لدورى السوبر، والتي كان مقررا لها غدا الأحد، إلى يوم 5 أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والأهلى يوم 20 أبريل نظرا لمشاركة الاتحاد تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تقام بالمغرب، بينما تقام باقى المباريات يوم 5 أبريل، حيث يلتقى سبورتنج مع هيوبوليس، و الاتصالات مع الزمالك ، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الجزيرة.
ويشارك الاتحاد السكندري بتصفيات بطولة افريقيا للأندية في الفترة من 5 إلى 13 ابريل ، وتطير بعثة الفريق للمغرب يوم الثلاثاء.
ويتصدر الأهلى جدول ترتيب فرق دورى السلة، برصيد 24 نقطة ، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 23 نقطة، ثم الزمالك بنفس رصيد الاتحاد.
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