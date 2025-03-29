شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يقود دفاع الأهلي أمام الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة بالمغربي أشرف داري مدافع الفريق في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات اللاعب المغربى لمواجهة الهجوم المنتظر من بطل السودان، أملا فى تحقيق فوز يعزز فرص الأهلى فى بلوغ نصف النهائى المرتقب.

ويستعد الأهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.