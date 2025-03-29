شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. الحضري ترك "إنجازات" الأهلي ولم يدم طويلا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذى اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية فى الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن عصام الحضري، نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي بدأ مسيرته الكروية مع نادي دمياط وانضم منه إلى الأهلي ليصنع معا تاريخا حافلا من الألقاب والبطولات، قبل أن يتركه وينضم إلى نادي سيون السويسري، وهو القرار الذي جعله يدخل القائمة السوداء لنجوم القلعة الحمراء، بعد اختيار الرحيل بدون علم أو موافقة ناديه ، ليقرر الهروب من الأهلي والرحيل من الباب الصغير، ورغم عودته بعدها ومحاولة الاعتذار إلا أن طلبه قوبل بالرفض ليستمر في تجربته مع النادي السويسري ولم يمكث معه كثيرا حتى عاد إلى الدوري المصري من بوابة الإسماعيلي.

ظل الحضري لفترة في الإسماعيلي قبل أن يطلب الزمالك التعاقد معه وينضم لصفوفه، ولكن حالة عدم الاستقرار فى الزمالك والمشاكل التي واجهها مع عبد الواحد السيد الحارس الأساسي وقتها دفعه إلى الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض عدة تجارب كروية محلية وخارجية، مثل المريخ السوداني والاتحاد السكندري ووادي دجلة والتعاون السعودي، ثم العودة إلى الإسماعيلي وآخر تجاربه كانت مع النجوم.

ولد الحضري في 15 يناير عام 1973) و‌المعروف باسم عصام الحضري، حارس مرمى مصري سابق، سبق وأن لعب لعدة أندية ول‍منتخب مصر لكرة القدم، حصد 38 لقباً و6 إنجازات على المستوى الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة. وهو أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. في يونيو 2018، تم اختيار عصام الحضري ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.

وانضم الحضرى إلى نادي سيون السويسري عقب حصوله على بطاقة لعب مؤقتة من الفيفا عقب سفره لسويسرا لبدء مشواره الإحترافى دون موافقة النادى الأهلى الأمر الذي اثار انقسام شديد بين جماهير النادى العريق الذي غضب مجموعة منه لقرار الحضرى في حين التمس البعض له العذر لوصول الحضرى إلى سن الخامسة والثلاثين دون أن يخوض تجربة الاحتراف التي هي أهلٌ لها بمستواه العالمي.

وترددت الأخبار أن المدرب البرتغالى مانويل جوزيه كان الحافز الأساسي لرحيل الحضرى لتعنته معه طوال ثلاث سنوات سلبه فيها حقه المعنوى المتمثل في شارة كابتن الفريق بالإضافة إلى عصبية جوزيه الشديدة وقرارته القاسية ضده والتي طالب الحضرى بسببها الرحيل أكثر من مرة عن القلعة الحمراء منذ عام 2005 وألح في طلب الرحيل منذ هذا التاريخ.

يذكر ان النادى الأهلى رفض مناقشة العرض السويسرى المقدم من نادى سيون بسبب ضعف المبلغ 400,000 دولار بالإضافة إلى نسبة 50% يحصل عليها النادى الأهلى في حال بيع عصام الحضرى إلى ناد أوروبى آخر.

استند الحضرى إلى المادة 17 من لوائح الفيفا التي تتيح للاعب الذي تجاوز عمره الثامنة والعشرون ان يفسخ عقده من طرف واحد بشرط استيفائه مدة الحماية القانونية والمقدرة بعامين من تعاقده مع ناديه بشرط إبلاغه كتابيا برغبته في فسخ العقد قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء الموسم الكروى.

جدير بالذكر ان الفيفا قامت بفرض عقوبة علي الحضري قيماتها 900 ألف يورو والإيقاف لمدة 4 شهور بداية من أغسطس القادم ومنع سيون من قيد أي لاعب جديد لفترتين قيد متتالين نظرا للاضرار التي تسببوا فيها للنادي الاهلي ورحيل اللاعب في منتصف الموسم الكروي وبدون اذن ناديه.