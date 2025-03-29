شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن الزمالك فى رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك عن السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة ستيلينبوش فى الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتم إصدار تأشيرة لسفر محمود عبد الرازق شيكابالا إلى جنوب أفريقيا في ظل الإصابة التى يعانى منها بكدمة فى الركبة، والتي منعته من المشاركة فى مباراة سيراميكا بالكأس، كما لم يتم إصدار تأشيرة لباقى مصابى الفريق مثل أحمد حمدى وحمزة المثلوثى.

وتطير بعثة نادى الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر غدٍ، الأحد، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، وقرر مسئولو القلعة البيضاء السفر فى هذا التوقيت من أجل منح اللاعبين فرصة للتعود على الأجواء والطقس.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر الاربعاء المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بين في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.