شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التأهل لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على سيراميكا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر. وأقيمت المباراة بين الزمالك وسيراميكا باستاد القاهرة، في نصف نهائي النسخة الحالية من كأس مصر موسم 2024-2025.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية من كأس مصر، ليضرب موعدًا مع بيراميدز حامل اللقب فى الموسم الماضى.

ويعود الزمالك لاستكمال مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية، عندما يلاقي ستيلينبوش ضمن لقاءات ربع نهائي المسابقة القارية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التأهل لنهائى كأس مصر

مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى تقام فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد كيب تاون، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الإياب: تُلعب الأربعاء 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء.

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي كأس الكونفدرالية بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونظيره ستيلينبوش بكأس الكونفدرالية

تذاع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر أثير قنوات “bien sports”، الناقل الحصري لمباريات البطولة في موسمها 2024-2025.