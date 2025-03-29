شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما يستعد لكتابة التاريخ فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب نهاية الشهر الجاري، فى محاولة لاستعادة الأمجاد وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية.

ويدخل الفراعنة الصغار البطولة برغبة قوية فى تحقيق إنجاز يعيد الهيبة للكرة المصرية على مستوى الناشئين، خاصة أن المنتخب لم يتأهل للبطولة منذ عام 2011، عندما ودّع المنافسات من الدور الأول.

وشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في 13 مباراة على مدار تاريخه في البطولة، محققًا 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وخلال هذه المشاركات، سجل الفراعنة 12 هدفًا واستقبلوا 11 هدفًا، وكان الإنجاز الأبرز هو التتويج باللقب عام 1997، وهو اللقب الوحيد لمصر في هذه البطولة حتى الآن.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة أحمد الكاس، لقيادة المنتخب لتحقيق إنجاز جديد، والاستفادة من المواهب الشابة التي تم إعدادها بعناية خلال الفترة الماضية. ويأمل الفريق في تقديم أداء مشرف يعيد مصر إلى منصات التتويج ويؤهلها للمنافسة بقوة على اللقب.

ويترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق البطولة بشغف، متمنين للمنتخب رحلة موفقة في مشواره القاري، على أمل العودة بالكأس وإحياء أمجاد الماضي.

وسافر أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، للمغرب فجر الأربعاء الماضى استعداداً لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.