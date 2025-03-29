شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأدوار النهائية لكأس العالم لسلاح السيف للسيدات فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة في صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس.

وتشهد البطولة اليوم إقامة الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الـ64 الرئيسي في العاشرة صباحًا، وحتى المباراة النهائية ومراسم التتويج لمنافسات الفردي.

وكانت مباريات أمس قد شهدت إقامة أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية التمهيدية، بداية من دور الـ128 وحتى دور الـ64 التمهيدي، لتستكمل اليوم المواجهات الحاسمة حتى الوصول إلى منصة التتويج.

وشهدت لقاءات الأمس تأهل البطلة المصرية خدجية أبوعلم من دور المجموعات إلى دور الـ128، قبل أن تودع البطولة بعد خسارتها أمام بطلة اليابان بصعوبة، بنتيجة 15-14، باللمسة الذهبية.

وتشارك في البطولة 181 لاعبة من 33 دولة مختلفة، وهي: مصر، الأرجنتين، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، السلفادور، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، هولندا، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، فنزويلا، بالإضافة إلى البلد المحايد.

وتختتم البطولة غدًا بمنافسات الفرق، حيث ستقام المواجهات بمشاركة 23 فريقًا على أن يتم إجراء قرعة الفرق اليوم السبت.



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