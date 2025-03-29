شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضي.. مخاطر تناول الكحك والبسكويت بكثرة على الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك.

وتناول الكعك والبسكويت فى عيد الفطر عادة عند المصريين منذ قديم الزمن لا تختلف كثيرًا عند الرياضيين، بالرغم من أنه يعد من الأكلات التى تسبب خطرا على صحة ممارسى الرياضة لأسباب عديدة من وجهة نظر طبية.

ويجب على الرياضيين عدم الإفراط فى تناول تلك المأكولات لما تحتويه من مكونات دسمة تؤثر بالسلب على الحالة الصحية، واللياقة البدنية ولأسباب أخرى منها:-

1- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

2- ارتفاع مستوى التوتر بسبب إفراز مادة الدوباميين التى تنتج عن السكر.

3- ارتباك المعدة والهضم.

4- زيادة السعرات الحرارية.

5- زيادة الوزن بسرعة أكبر.

6- اضطراب المرارة.