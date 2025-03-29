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خليك رياضي.. مخاطر تناول الكحك والبسكويت بكثرة على الرياضيين

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خليك رياضي.. مخاطر تناول الكحك والبسكويت بكثرة على الرياضيين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 29 مارس 2025 12:00 م

من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين  للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك.

وتناول الكعك والبسكويت فى عيد الفطر عادة عند المصريين منذ قديم الزمن لا تختلف كثيرًا عند الرياضيين، بالرغم من أنه يعد من الأكلات التى تسبب خطرا على صحة ممارسى لأسباب عديدة من وجهة نظر طبية.

ويجب على الرياضيين عدم الإفراط فى تناول تلك المأكولات لما تحتويه من مكونات دسمة تؤثر بالسلب على الحالة الصحية، واللياقة البدنية ولأسباب أخرى منها:-

1- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

2- ارتفاع مستوى التوتر بسبب إفراز مادة الدوباميين التى تنتج عن السكر.

3- ارتباك المعدة والهضم.

4- زيادة السعرات الحرارية.

5- زيادة الوزن بسرعة أكبر.

6- اضطراب المرارة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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