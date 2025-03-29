شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يحمى عرين الأهلي أمام الهلال السوداني فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة محمد الشناوى قائد الفريق لحماية العرين الأحمر خلال مباراة الهلال السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك مصطفى شوبير فى مباراتى الأهلى أمام طلائع الجيش وحرس الحدود قبل أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، فيما جلس محمد الشناوى بديلا.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات محمد الشناوى فى قيادة خط دفاع الأهلى بمباراة الهلال السودانى.

ويستعد الأهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.