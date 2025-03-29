شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منتخبات بالمونديال.. كل ما تريد معرفته عن كأس أفريقيا تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن ملعب البشير بمدينة المحمدية منتصف مساء غد، الأحد، المباراة الافتتاحية بالنسخة الخامسة عشرة لكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً بمواجهة تجمع المنتخب المغربي (صاحب الأرض) ووصيف النسخة السابقة أمام منتخب أوغندا فى المجموعة الأولى للبطولة التي تستمر حتى التاسع عشر من أبريل المقبل.

ولأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 فى مالي تشهد هذه النسخة مشاركة 16 منتخباً بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلاً من 4 مقاعد في النسخ الماضية.

البطولة تشهد مشاركة 4 منتخبات عربية وهي المغرب مع زامبيا وأوغندا وتنزانيا (المجموعة الأولى) ومصر رفقة بوركينافاسو والكاميرون وجنوب أفريقيا (المجموعة الثانية) والصومال وتونس مع جامبيا والسنغال (المجموعة الثالثة) أما المجموعة الرابعة فتضم الرباعي مالي وكوت ديفوار وأنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

تاريخياً.. انضمت هذه البطولة إلى أجندة (كاف) بنظام الدورات المجمعة عام 1995 بعد أن انطلقت فعلياً بنظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة عام 1985 وكانت وقتها تقاك بنظام الذهاب والإياب من أجل تأهل 3 منتخبات لتمثيل أفريقيا في نهائيات كأس العالم.

وخلال 14 نسخة سابقة حطت البطولة الرحال في دول شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب القارة بمعدل مرة واحدة لكل من مالي "بوتسوانا، غينيا، سيشل، إسواتيني، جامبيا، توجو، رواندا، المغرب، النيجر، الجابون، وتنزانيا" ومرتين للجزائر (2009 ’ 2023).



منتخب غانا المتوج بكأس العالم للناشئين عامي 1991 و1995 توج أيضاً باللقب الأفريقي مرتين عامي 1995 و1999 وحل ثانياً فى نسختي 2005 و2017 كما حسم المركز الثالث مرتين أيضاً عامى 1997 و2005، مسجلاً أفضل سجل بين منتخبات القارة فى هذه المرحلة السنية.

أما منتخب نيجيريا الحائز على كأس العالم تحت 17 سنة في خمس مناسبات (1985 ’ 1993 ’ 2007 ’ 2013 ’ 2015) فقد اكتفى بإحراز اللقب القاري مرتين عامي 2001 و2007 وتأهل للمباراة النهائية في نسختي 1995 و2013 وحل ثالثاً في نسخة 2003.

ورغم إخفاق منتخب مالي في الفوز بكأس الأمم الأفريقية للكبار فقد تمكن منتخب الناشئين من الظفر باللقب مرتين متتاليتين في نسختي 2015 و2017 بعد أن بلغ النهائي في نسخة 1997 وأنهى ثالثاً في نسختي 1999 و2001، والمفاجأة كانت في منتخب جامبيا الذي تساوى مع هذا الثلاثي وكذلك منتخب الكاميرون أحد القوى الكبرى في أفريقيا والحائز على اللقب عامي 2003 و2019 وتوج باللقب عامي 2005 و2009.



مع هذا الخماسي تمكنت أربعة منتخبات من الصعود لمنصات التتويج وهى حسب الترتيب الزمني مصر (1997) وبوركينافاسو (2011) وكوت ديفوار (2013) ومنتخب السنغال في النسخة الماضية عندما قلب تأخره بهدف أمام نظيره المغربي لفوز (2 – 1) على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.