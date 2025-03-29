شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. مصطفى شلبى من المعاناة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

مصطفى شلبى

يعد مصطفى شلبى لاعب إنبى والزمالك الحالي، من أكثر اللاعبين الذين كافحوا من أجل الوصول إلى دورى الأضواء والشهرة، حيث بدأ مصطفى شلبي في قريته العصارة بأسيوط لعب كرة القدم وحاول الانضمام إلى نادي أسمنت أسيوط ونبروه ولكنهما رفضا اللاعب.



مصطفى شلبى

وابتعد مصطفى شلبى عن الكرة بسبب ضغط الظروف المعيشية الصعبة، مركز شباب بني مر تواصل مع اللاعب من أجل انضمامه إلى الفريق، وعرضوا عليه "2000" جنيه شهريا، ليقرر شلبي اللعب مع الفريق من أجل زيادة دخله.

تعرض شلبي لإصابة قوية بعد أن أصيب بقطع في العضلة الخلفية، ولم يكن هناك أمل في العلاج، وتم عرضه على نادي بترول أسيوط لكن رفض انضمام اللاعب بسبب الإصابة، وبعد إصرار أحد المدربين على التعاقد مع مصطفى شلبي رغم الإصابة، تماثل اللاعب للشفاء وقاد الفريق للصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وتدرب بعدها تحت قيادة محمد عبد السميع مدرب المقاولون العرب السابق.

مصطفى شلبي بدأ مسيرته في الدوري العام مع نادي إنبي في موسم 2020، حيث شارك إجمالاً مع الفريق البترولي في 60 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

انتقل مصطفي شلبي للزمالك في أكتوبر 2022، قادمًا من إنبي، بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي، وساهم شلبي بـ29 هدفا، حيث سجل 15 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 93 مباراة في جميع المسابقات.