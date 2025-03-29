شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا وركلات الترجيح تنهى حلمه المونديالى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 29 مارس 2016، فاز منتخب مصر على نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، وأدارها الحكم الجنوب أفريقى دانيل بينيت فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة، سجل رمضان صبحى هدف المنتخب الوطنى فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبدأ الفراعنة مباراة نيجيريا بتشكيل مكون من: "أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، رامى ربيعة وأحمد حجازى وعمر جابر وحمادة طلبة فى خط الدفاع، محمد الننى وإبراهيم صلاح ورمضان صبحى وعبد الله السعيد فى خط الوسط، محمد صلاح ومروان محسن فى خط الهجوم".

هذا الفوز رفع رصيد مصر إلى 7 نقاط بعد خصم نقاط تشاد من جميع فرق المجموعة السابعة بعدما انسحبت من التصفيات، وتصعد مصر "فلكياً" لنهائيات أمم أفريقيا وقتها فيما ودعت نيجيريا التصفيات بعدما توقف رصيدها عند نقطتين.

وفى 29 مارس 2022، حسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال اسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.