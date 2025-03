شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع زيزو لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك الملف الأهم على طاولة مجلس إدارة النادى في الوقت الحالي، خاصة أن اللاعب ينتهى عقده بنهاية الموسم، وترغب إدارة الزمالك فى استمراره مع الفريق.

وكان من المقرر عقد جلسة مع زيزو بعد مباراة سيراميكا في كأس مصر، إلا أن ضيق الوقت منع إقامتها قبل التوجه لجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقى فى الكونفدرالية الأفريقية

واستقر مسئولو الزمالك على عقد الجلسة مع زيزو بعد العودة من جنوب أفريقيا مباشرة لحسم هذا الملف، خلال الجلسة المقررة.

وشهدت الساعات الماضية تواصل أحد أعضاء لجنة التخطيط بالزمالك مع أحمد مصطفى زيزو للاستفسار عن حقيقة عرض الأهلى، وما يتردد في هذا الشأن، إلا أن زيزو أكد لعضو اللجنة أنه لم يوقع على عقود لأى نادٍ، وأن الأولوية لديه للزمالك.

واحتفل أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك بتأهل فريقه إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بإستاد القاهرة.

ونشر زيزو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له خلال المباراة ، وعلق عليها:" لايمكنك رؤيتى" U cant C me

حرصت جماهير الزمالك التى تواجدت فى مدرجات استاد القاهرة الدولى على الهتاف لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، عقب انتهاء مواجهة سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر.



زيزو

وقام زيزو بالتوجه لمدرجات الجماهير لرد التحية، خاصة وأن اللاعب ساهم فى قيادة فريقه لنهائى الكأس بعد تسجيل هدف قاتل فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك التأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذى حقق الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4 - 0.

وسجل هدف التقدم للزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكأس.