شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى جنوب أفريقيا فجر غداً استعدادا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة نادى الزمالك إلى جنوب أفريقيا فجر غداً الأحد 30 مارس استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد كيب تاون،حيث قرر مسئولو القلعة البيضاء السفر في هذا التوقيت من أجل منح اللاعبين فرصة للتعود على الأجواء والطقس.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر الاربعاء المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بين في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.