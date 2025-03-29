شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الطوارئ للتجهيز لأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة الطوارئ من اجل التجهيز لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما والتي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء الخميس، عن منح مصر حق تنظيمها ، بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة".

وتشهد الساعات الحالية اجتماعات مكثفة داخل اتحاد الكرة لتحديد المدن المصرية المستضيفة للمجموعات الثلاث لبطولة امم أفريقيا و الملاعب و الفنادق .

كما سيشكل مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجان التي ستدير البطولة خلال الساعات المقبلة في ظل ضيق الوقت حيث من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.



تضم البطولة 3 مجموعات الاولي تضم منتخبات غانا و أفريقيا الوسطى و الكونغو الديمقراطية و تنزانيا، بينما المجموعة الثانية تضم نيجيريا ومصر و جنوب إفريقيا و المغرب ، بينما المجموعة الثالثة تضم السنغال وزامبيا و كينيا و سيراليون.



ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي بالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبا.

ومن المرجح ان يستضيف استاد برج العرب وهيئة قناة السويس والسلام مباريات البطولة علي ان يتم تشكيل لجنة لمعاينة الملاعب وتقديم الأصلح لاستضافة البطولة .