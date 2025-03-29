شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوت.. ممارسة الريشة الطائرة مفيدة ذهنيا وتحد من الإكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة مليئ بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة و لأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة ، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الريشة الطائرة التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع .

فوائد الريشة الطائرة:

1- تحمى من هشاشة العظام.

2- تحسن اللياقة البدنية.

3- تحسين مرونة وبنية العضلات.

4- تحد من الإصابة بمرض السكرى.

5- تفيد الصحة الذهنية.

6- تحد من الاكتئاب.

7- تعزيز آلية ضخ الدم فى الجسم.