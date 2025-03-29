شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد فى مفاوضات الأهلي مع كوتيسا قبل ميركاتو الصيف .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

مازال مسئولو النادي الأهلي يتواصلون مع وكيل السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما تلقى مسئولو النادي اتصالات من وكيل اللاعب تُفيد بإمكانية إتمام الصفقة بعد ترحيب اللاعب بتخفيض مطالبه المالية ، لكن لم يتم الاتفاق حتى الأن بين اللاعب والأهلي.

ويأتي ذلك بعا سبق ورفض الأهلي شروط جناح نادي سيرفيت فقد قدم مسئولو القلعة الحمراء عرضاً مُغرياً للجناح السويسري عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر المدير الفني ووصل العرض إلى مليون و700 ألف دولار في الموسم لكن اللاعب إشترط الحصول علي مليوني و300 ألف دولار سنوياً بخلاف 700 ألف دولار "منحة تعاقد" ، بدعوى إنه سيتتقل للأهلي مجاناً ولن يُكلّف خزينة القلعة الحمراء أي مقابل مالي نظير إتمام الصفقة لكن إدارة الأهلي رفضت شروط اللاعب وطالبت وكيل كولر بالتحدث مع جناح سيرفيت مرة أخرى لتقليل راتيه السنوي من أجل إتمام الصفقة.

ويرغب الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا خاصة وأنه واحداً من أهم الصفقات المطلوبة في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظراً لقناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب الفنية، وتفاوض الأهلي مع الجناح السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه السويسري بنهاية الموسم الجاري لكن الخلافات المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وجدد الأهلي رغبته مؤخراً في ضم اللاعب عن طريق مسئولين في الأهلي ودينو لامبرتي، لكن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن بسبب مطالب اللاعب المالية، ورغم رفض القلعة الحمراء شروط اللاعب وترى أنها مُبالغ فيها إلا إنها لم تغلق الباب في الوقت نفسه.