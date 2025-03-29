شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. الشاذلى ومصطفى رياض يحتفظان بلقب هداف الدورى مع الترسانة 5 مواسم متتالية والان مع تفاصيل الخبر

يعد نادى الترسانة أحد قلاع الكرة المصرية، لما حققه من بطولات وما أفرزه من نجوم على مر التاريخ، على رأسهم حسن الشاذلى ومصطفى رياض، واللذان احتفظا بلقب هداف الدوري لخمسة مواسم متتالية، وهى الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961–62 حتى 1965–66.

أحرز خلالها حسن الشاذلي 29 هدفًا فى موسم 1962–63، وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه لاعب فى موسم وأحد من الدوري.

ثم عاد فى موسم 1974–75 وحطم رقمه بإحرازه لـ34 هدفا، وهو الأعلى حتى الآن ليفوز الشاذلى باللقب للمرة الرابعة فى تاريخه والسادسة والأخيرة للترسانة.

يحتل مصطفى رياض المركز الرابع بين هدافى الكرة المصرية برصيد 122 هدفا، وهو الذى يتصدره حسن الشاذلى برصيد 178 هدفا.

نجح مصطفى رياض فى الحصول على لقب هداف الدورى لموسمين هما 1961 – 1962 ، و1963 – 1964.