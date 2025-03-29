شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير اليوم استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم السبت على ملعب النادي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة ستيلينبوش، حيث يركز البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض على بعض الجوانب الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بين في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.