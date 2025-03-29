شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم ملف تدعيم حراسة المرمى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف ضم حارس مرمى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق.

ورغم أن إدارة الأهلي بدأت مؤخراً رحلة البحث عن عدة صفقات في عدة مراكز أهمها الهجوم والدفاع والظهير الأيسر إلا أنها قررت استثناء مركز حراسة المرمى من التدعيمات حالياً لحين وضوح التأكد من موقف الحراس الأربعة بالفريق ، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفة مخلوف، فإذا إستمر هذا الرباعي في الفريق خلال الموسم المقبل سيكون من الصعب تدعيم مركز حراسة المرمى الصيف المقبل ، أما إذا رحل أحدهم سيتم البدء في التفاوض مع أحد أفضل حراس المرمى في مصر للتعاقد معه.

ويرغب الأهلي في حسم ملف محمد الشناوي تحديداً كونه يمثل عنصر الخبرة والأمان الأول في هذا المركز داخل الفريق لكنه لم يُجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، حتى الأن بسبب بعض الخلافات المالية ويتمنى مسئولو القلعة الحمراء الانتهاء منها وتجديد عقد الحارس الدولي لمدة موسمين على أقل تقدير حفاظاً على استقرار هذا المركز.