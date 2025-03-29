شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة الكأس والتركيز فى لقاء ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالسبت، 29 مارس 2025 06:00 ص
وطالب بيسيرو لاعبي الزمالك بتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب تؤمن موقف الفريق فى لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي،مشدداً عليهم بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام بطل جنوب أفريقيا،وعدم التهاون أمام المنافس.
وأعد الجهاز الفنى للزمالك مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات ستيلينبوش، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.
ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على استاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بين في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.
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