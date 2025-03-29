شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة الكأس والتركيز فى لقاء ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بغلق صفحة مباراة سيراميكا وأقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر من أجل التركيز على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب بيسيرو لاعبي الزمالك بتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب تؤمن موقف الفريق فى لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي،مشدداً عليهم بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام بطل جنوب أفريقيا،وعدم التهاون أمام المنافس.

وأعد الجهاز الفنى للزمالك مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات ستيلينبوش، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.