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الاهلى يواصل تدريباته على ملعب التتش استعداداً للهلال السوداني

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الاهلى يواصل تدريباته على ملعب التتش استعداداً للهلال السوداني

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

السبت، 29 مارس 2025 05:30 ص

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها  الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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