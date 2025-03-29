شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. التتويج بدورى 64-65 بعد تخفيض الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، موسم 64-65، ليحرز الأبيض اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي.

شهدت هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز، تخفيض عدد الأندية المشاركة لتصبح 12بدلا من 24 فريقا، وحسم الزمالك اللقب برصيد 35 نقطة بعد خوض 22 مباراة، بينما جاء الإسماعيلي بالمركز الثاني والترسانة بالمركز الثالث والأهلي بالمركز الرابع.

وحسم حسن الشاذلي نجم الترسانة الراحل لقب هداف هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز، بعد تسجيله 22 هدفا.