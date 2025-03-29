شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيد عيد نجم المصرى السابق.. والنادى البورسعيدى ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

ودع عالمنا قبل قليل، السيد عيد نجم النادي المصري في حقبة الثمانينات، على أثر تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وأصدر النادي المصري بياناً رسمياً يعلن من خلاله وفاة نجمه السابق وينعيه، وجاء البيان كالتالي:

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادي المصري، ينعى نجم مصر والنادي المصري، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، السيد عيد والذي وافته المنية منذ قليل.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وإنا اليه راجعون.