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القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر تألقه تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وحقق فوزه الثاني على التوالي والخامس في المجموعة الأولى بتفوقه على منتخب سيراليون (1-0) على ملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بهذا الفوز رفع "الفراعنة" رصيدهم إلى 16 نقطة وعززوا موقعهم في المركز الأول بفارق خمس نقاط عن منتخب بوركينافاسو الذي تفوق بدوره على مضيفه منتخب غينيا بيساو (2-1) ورفع رصيده إلى 11 نقطة.



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).