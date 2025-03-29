شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب انتهاء إعارة ديانج وعبد القادر قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني للأهلي انتهاء إعارة الثنائي اليو ديانج لاعب الخلود السعودي وأحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، قبل تحديد موعد انتظامهما في تدريبات الأهلي الجماعية.

وتقرر عودة ديانج وعبد القادر إلى صفوف الأهلي عقب نهاية فترة الإعارة، حيث سيحصل الثنائي على راحة بعض الوقت قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية، خلال شهري مايو ويونيو المقبلين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.