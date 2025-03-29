شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حراس تلفت الأنظار الفترة الماضية .. محمد سيحا أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" تألق بعض حراس المرمى بشكل قوى وجعل أندية القمة تجعلهم على رأس أولوياتهم فى التعاقدات الصيفيه المقبلة.

ونجح بعض الحراس مرمى أيضا فى المساهمة مع أنديتهم فى حصد الثلاث نقاط او الإحتفاظ بنظافة شباكه هذا الموسم ومنهم أيضا من أنضم إلى قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ونرصد لكم بعض الحراس الذين تألقوا فى المباريات الماضية على رأسهم :

عبد العزيز البلعوطى

نجح عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر من الانضمام إلى معسكر الفراعنة الماضى عقب التألق مع فريقه هذا الموسم حيث خاض 13 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز حافظ خلالها على نظافة شباكه في 5 مباريات.

محمد سيحا

دخل محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود إهتمام بعض أندية القمة عقب التألق فى مباريات بطولة الدورى المصري الممتاز حيث خاض 8 مباريات وحافظ على شباكه نظيفه فى 6 مباريات.

محمود جاد

ظهر محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى بشكل قوى فى مباريات فريقه فى بطولة الدورى الممتاز حيث خاض 9 مباريات وتمكن من حفاظ شباكه فى 6 مباريات.



